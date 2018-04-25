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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

В Литве подтверждено еще 2 случая коронавируса. Число инфицированных выросло до 14

Фото pixabay.com

Минздрав сообщил, что в Литве в ночь с воскресенья на понедельник были подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 14.

Один человек вернулся из Испании, а другой из Германии. Оба были изолированы и проходят лечение в клинике Сантарос, в Вильнюсе.

«В настоящее время в Литве подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19. Все они — ввезены. Первый пациент уже выздоровел и выписан домой », — говорится в пресс-релизе министерства.

Чтобы замедлить распространение вируса, Министерство здравоохранения призывает жителей избегать скоплений людей, работать дома, соблюдать дистанцию ​​при общении, уделять особое внимание гигиене рук и поверхностей.

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Если вы испытываете симптомы заболевания, вам следует обратиться за медицинской помощью по телефону, и не посещать лечебные учреждения самостоятельно.

Вернувшимся из-за границы требуется самоизоляция на 14 дней .

В понедельник был введен карантин по всей Литве. За редким исключением, иностранцам запрещено приезжать в Литву, многие магазины закрыты, школы, детские сады и университеты закрыты.

В мире жертвами коронавируса стали 6000 человек, в основном в Китае и Италии.

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