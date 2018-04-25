В Литве подтверждено еще 2 случая коронавируса. Число инфицированных выросло до 14

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Минздрав сообщил, что в Литве в ночь с воскресенья на понедельник были подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 14.

Один человек вернулся из Испании, а другой из Германии. Оба были изолированы и проходят лечение в клинике Сантарос, в Вильнюсе.

«В настоящее время в Литве подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19. Все они — ввезены. Первый пациент уже выздоровел и выписан домой », — говорится в пресс-релизе министерства.

Чтобы замедлить распространение вируса, Министерство здравоохранения призывает жителей избегать скоплений людей, работать дома, соблюдать дистанцию ​​при общении, уделять особое внимание гигиене рук и поверхностей.