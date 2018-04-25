В Литве подтверждено рекордное число случаев коронавируса за сутки –255

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За сутки в Литве подтверждены 255 новых случаев коронавируса, один человек скончался, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

С начала пандемии это максимальное количество случаев COVID-19за сутки в Литве, общее число заражений достигает 6760.

От COVID-19 в Литве скончался еще один человек, пациент Каунасской клиники, это 110-ая жертва вируса в Литве, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья.

Скончался житель Таурагского округа, ему было более 90 лет, у него были хронические заболевания. Коронавирус у него был выявлен 11 октября. Специалистам не удалось выявить путь заражения.

По данным на четверг, от коронавируса скончались 110 человек – на одного больше, чем сутки до этого.

Еще 32 зараженных скончались по другим причинам.

В данный момент болеют 3635 человек, выздоровели 2983.

В изоляции находятся 34 тыс. 505 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 333 ввозных случая.

За минувшие сутки проверено 7823 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 867 тыс. 970 тестов.