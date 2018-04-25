default image
В Литве подтверждены еще пять случаев коронавируса, всего 41 случай

Подробнее...
default image
Германия начинает масштабную эвакуацию своих граждан по всему миру

Подробнее...
default image
В Австрии растет безработица: за два дня на 49 тыс. человек

Подробнее...
default image
Musu amatai начинает выпуск защитных масок многоразового использования

Подробнее...
default image
На время действия карантина Украина приостановила призыв в армию

Подробнее...
default image
Китайцы шлют Литве в дар 20 тысяч медицинских масок, 120 тыс. пар перчаток

Подробнее...
default image
В Клайпедском порту ждут паром с гражданами Литвы из Киля

Подробнее...
default image
Дания предпринимает решительные шаги по ограничению распространения вируса

Подробнее...
default image
Г. Науседа подписал пакет законов по управлению экономическим риском

Подробнее...
default image
Число инфицированных коронавирусом в Беларуси увеличилось до 51 человека

Подробнее...
default image
Бельгия вводит ограничения

Подробнее...
default image
Польша выделит $52 млрд на помощь экономике

Подробнее...
default image
Швеция закрывает свои внешние границы для не граждан ЕС

Подробнее...
default image
Госдеп США приостановил выдачу виз в большинстве стран мира

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 36, Латвия – 86, Эстония – 267

Подробнее...
default image
В Норвегии введены крупные штрафы и тюремные сроки за нарушение карантина

Подробнее...
default image
Полиция может ужесточить контроль во время карантина в Литве

Подробнее...
default image
Спецпаромом из Германии в Ригу плывут 200 граждан Литвы

Подробнее...
default image
МИД РФ призвал туристов любыми путями вернуться домой

Подробнее...
default image
Я.Наркевич: застрявшие за границей литовцы смогут вернуться через Варшаву в пятницу

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

В Литве подтверждены еще пять случаев коронавируса, всего 41 случай

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

По данным Министерства здравоохранения, три из выявленных случаев — это импортированные пациенты вернулись из Турции, Великобритании и северной Италии.

Четвертый случай — это кластерное заражение (при данном типе передачи вируса инфицированный заражается от близкого родственника, вернувшегося из путешествия).

Пятый случай — это врач из Укмярге.

Министерство здравоохранения обещает предоставить дополнительную информацию позже.

До настоящего времени все подтвержденные в Литве случаи были импортированы, за исключением одного, подтвержденного в среду. Один пациент в Паневежисе находится в тяжелом состоянии.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600