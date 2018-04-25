В Литве подтверждены еще пять случаев коронавируса, всего 41 случай

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

По данным Министерства здравоохранения, три из выявленных случаев — это импортированные пациенты вернулись из Турции, Великобритании и северной Италии.

Четвертый случай — это кластерное заражение (при данном типе передачи вируса инфицированный заражается от близкого родственника, вернувшегося из путешествия).

Пятый случай — это врач из Укмярге.

Министерство здравоохранения обещает предоставить дополнительную информацию позже.

До настоящего времени все подтвержденные в Литве случаи были импортированы, за исключением одного, подтвержденного в среду. Один пациент в Паневежисе находится в тяжелом состоянии.