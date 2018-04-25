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В Литве подтверждены три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, подтвердило Министерство здравоохранения в пятницу.

«У нас установлено три новых случая, пока хорошая новость та, что все они привозные, это означает, что мы не переходим в следующую фазу, когда вирус распространяется от наших жителей внутри», – сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

По его словам, один новый случай установлен в Клайпеде, второй – в Вильнюсе у гражданки Испании, третий – в Каунасе.

«Гражданка Испании – из Мадрида, у неё установлен вирус в Вильнюсе, в Клайпеде заражена вернувшаяся с Тенерифе женщина, в Каунасе – житель этого города, вернувшийся из Италии», – сказал А. Верига.