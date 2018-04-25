В Литве подтверждены три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, подтвердило Министерство здравоохранения в пятницу.
«У нас установлено три новых случая, пока хорошая новость та, что все они привозные, это означает, что мы не переходим в следующую фазу, когда вирус распространяется от наших жителей внутри», – сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.
По его словам, один новый случай установлен в Клайпеде, второй – в Вильнюсе у гражданки Испании, третий – в Каунасе.
«Гражданка Испании – из Мадрида, у неё установлен вирус в Вильнюсе, в Клайпеде заражена вернувшаяся с Тенерифе женщина, в Каунасе – житель этого города, вернувшийся из Италии», – сказал А. Верига.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в стране достигло — шести.
Ранее новый коронавирус был выявлен у жительницы Шяуляй и супругов из Каунаса. Все они побывали в Северной Италии и сейчас находятся на лечении в больницах.
В связи с угрозой коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę