В Литве пока не начнется вакцинация прививкой Johnson & Johnson – А. Дулькис

В Литве пока не будет начата вакцинация прививкой компании Johnson & Johnson, заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

«Мы получили просьбу производителя о том, чтобы мы пока держали вакцину на складе», – заявил министр на пресс-конференции после совещания правительства.

Во вторник Литва получила первую партию из 4,8 тыс. доз вакцин от COVID-19 американской компании Johnson & Johnson.

Однако в этот же день высокопоставленные должностные лица США в сфере здравоохранения рекомендовали остановить в стране вакцинацию прививкой Johnson & Johnson до выяснения связи между прививкой и образованием тромбов.

В свою очередь, компания сообщила, что откладывает распространение вакцины в Европе.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры контроля над заболеваниями сообщили, что оценивают «возможно значимые» сообщения о шести случаях формирования тромбов в мозгу привитых женщин в возрасте от 18 до 48 лет.

Регулятор отметил, что до понедельника в США было использовано более 6,8 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Это означает, что упомянутое редкое побочное воздействие было выявлено в одном случае на миллион.

Европейское агентство по лекарственным препаратам на минувшей неделе заявило, что оценивает случаи образования тромбов после вакцинации прививкой Johnson & Johnson, однако пока не приняла по этому вопросу никакого решения.

Вопросы в связи с возникновением тромбов возникли и в отношении вакцины компании AstraZeneca, она произведена по похожей технологии, как и Johnson & Johnson.

В Литве и в ряде стран Европы вакцинация прививкой AstraZeneca была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей.

Позднее Европейское агентство по лекарственным препаратам заявило, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и действенной, поэтому прививки этим препаратом были возобновлены.

Все же, агентство акцентировала, что «нельзя окончательно отрицать связь» между редкими случаями тромбозов и вакциной, поэтому взялась за дальнейшее расследование упомянутых редких случаев.