В Литве пока не разрешены анализы на коронавирус в частных клиниках

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Литве пока не разрешают проводить анализы на коронавирус ни одному частному учреждению, поскольку они не могут обеспечить необходимой эпидемиологической безопасности, заявило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

«Ни один частный центр, который обратился в Министерство здравоохранения с целью самостоятельного проведения анализов на COVID-19 желающим этого пациентам, не может обеспечить необходимой эпидемиологической безопасности», – заявила в понедельник BNS замминистра здравоохранения Литвы Лина Ярушевичене.

По ее словам, при взятии мазка на коронавирус Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр инфекционных заболеваний выдвигают строгие требования обеспечения сортировки пациентов и безопасности персонала.

«Это возможно лишь тогда, когда учреждение здравоохранения имеет целевую подготовку – создана возможность направлять пациентов с жаром и без температуры в различные потоки, есть достаточные человеческие ресурсы для этого процесса, всему персоналу обеспечиваются меры защиты», – сказала Л. Ярушеввичене.