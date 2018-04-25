default image
В Литве пока не разрешены анализы на коронавирус в частных клиниках

Подробнее...
default image
РФ и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной

Подробнее...
default image
Литва проснулась с пустыми улицами и закрытыми магазинами

Подробнее...
default image
Полиция Польши проводит проверки по соблюдению карантина

Подробнее...
default image
Г.Науседа и С.Сквярнялис обсудят ситуацию с коронавирусом

Подробнее...
default image
Великобритания изолирует всех людей старше 70 лет

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы обещает льготы бизнесу, меры поощрения экономики

Подробнее...
default image
С полуночи из Литвы не разрешили вылететь 6 литовцам, не впустили одного норвежеца

Подробнее...
default image
Литва закрыла границы иностранцам – за первый час были возвращены латыш и эстонец

Подробнее...
default image
Германия закрывает границу с тремя странами

Подробнее...
default image
На Кальварийском КПП въезда в Польшу ожидает автомобильная очередь в 13 км

Подробнее...
default image
Президент Литвы обещает экономические меры в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Черногория - единственная страна Европы без коронавируса

Подробнее...
default image
В Литве введен карантин: 22 важнейших указания и рекомендации

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены еще 2 случая коронавируса, общее число -14

Подробнее...
default image
В США полиция попросила не совершать преступления во время коронавируса

Подробнее...
default image
Глава СОГГЛ: основные мощности сконцентрируем на границе с Латвией

Подробнее...
default image
Полчища оголодавших обезьян хлынули на улицы тайского города

Подробнее...
default image
В Литве с понедельника вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев

Подробнее...
default image
Вводится новый короткий номер по вопросам коронавируса– 1808

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве пока не разрешены анализы на коронавирус в частных клиниках

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Литве пока не разрешают проводить анализы на коронавирус ни одному частному учреждению, поскольку они не могут обеспечить необходимой эпидемиологической безопасности, заявило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

«Ни один частный центр, который обратился в Министерство здравоохранения с целью самостоятельного проведения анализов на COVID-19 желающим этого пациентам, не может обеспечить необходимой эпидемиологической безопасности», – заявила в понедельник BNS замминистра здравоохранения Литвы Лина Ярушевичене. 

По ее словам, при взятии мазка на коронавирус Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр инфекционных заболеваний выдвигают строгие требования обеспечения сортировки пациентов и безопасности персонала. 

«Это возможно лишь тогда, когда учреждение здравоохранения имеет целевую подготовку – создана возможность направлять пациентов с жаром и без температуры в различные потоки, есть достаточные человеческие ресурсы для этого процесса, всему персоналу обеспечиваются меры защиты», – сказала Л. Ярушеввичене.

реклама

«В противном случае драматично вырастает вероятность распространения инфекции среди пациентов и персонала», – добавила она.

В связи с угрозой распространения коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600