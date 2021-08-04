В Литве полностью доминирует дельта-штамм – правительство

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В Литве со второй недели июля полностью доминирует дельта-штамм коронавируса – сейчас он составляет около 95% всех случаев, сообщило во вторник правительство.

Как сообщается, с доминированием этого штамма начался и экспоненциальный рост случаев COVID-19 во всей Литве.

В сообщении говорится, что в Клайпедском и Вильнюсском регионах результаты роста случаев дельта-штамма уже наблюдаются и в больницах, где число занятых коек также увеличивается очень быстро.

По данным правительства, с 1 июня 96% лиц, госпитализированных и умерших от COVID-19, не были привиты вовсе.

Статистика показывает, что сейчас коронавирусная инфекция получила самое большое распространение среди людей моложе 50 лет – они составляют 80% вновь зарегистрированных случаев, а осенью и зимой эта группа составляла около 50% всех случаев заражения.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 394 новых случаев коронавируса, два человека скончались от этого заболевания, сообщил во вторник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 133,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 2,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 283 тыс. 656 человек. От коронавируса в Литве скончались 4420 человек.