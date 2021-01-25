В Литве получено десятки сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19

По словам Р. Пильвинене, тенденция, при которой нежелательные реакции отмечаются после повторной дозы, отмечена и во время клинических испытаний вакцины и указана в описании свойств вакцины BioNTech и Pfizer.

Она утверждает, что большинство сообщений были о единичных нежелательных реакциях: боли в руке, увеличении лимфоузлов на той стороне тела, где была введена вакцина, отеках. Системные реакции такие, как жар, не преобладают.

Все же, по ее словам, были случаи, когда люди сообщали о высокой температуре в 38-39 градусов, сильной головной боли, рвоте, однако это были единицы.

«Были люди, которые сообщили о рвоте, было одно сообщение о том, что человек очень плохо себя чувствовал, болела голова, он обратился с этим в приемное отделение. Однако у нас нет данных о том, что этим людям потребовалась стационарное, долговременное лечение», – сказала представитель службы.

Все нежелательные реакции, о которых сообщалось, проходили за несколько дней, позднее человек чувствовал себя нормально.

Также было получено несколько сообщений о том, что у людей сразу же после вакцинации снижалось давление, однако пока нет данных о том, что могла быть острая аллергическая реакция. Им была предоставлена помощь в учреждениях, где они прививались.