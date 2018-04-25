default image
Саммит по климату: 77 стран обязались к 2050 году прекратить выбросы парниковых газов

Подробнее...
default image
Для восстановления демографии Литве в течение 30 лет нужно примерно 300 тыс. иммигрантов

Подробнее...
default image
Комиссия по радио и телевидению блокирует доступ к 9 каналам интернет-телевидения

Подробнее...
default image
Г.Науседа согласен с Д.Трампом в том, что будущее принадлежит патриотам

Подробнее...
default image
Процедура импичмента Трампа началась в США

Подробнее...
default image
Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис: нужно снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм

Подробнее...
default image
Треть белорусов рассчитывают, что на пенсии им будут помогать деньгами дети

Подробнее...
default image
Г.Науседа: государство должно быть готово к эре технологических перемен

Подробнее...
default image
Немецкие преступники запасаются дипломатическими паспортами

Подробнее...
default image
В Литву на полгода прибывает полтысячи военных США

Подробнее...
default image
Во Франции начался суд по делу о смертельно опасном препарате от диабета

Подробнее...
default image
Президент выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Подробнее...
default image
Победителем конкурса концепции Национального концертного зала стал проект испанцев

Подробнее...
default image
Зеленский ожидает "мощную" встречу с Трампом

Подробнее...
default image
Новый закон вынудит русскоговорящих студентов из Латвии учиться в Эстонии

Подробнее...
default image
Изъято около 300 тыс. упаковок лекарств с ранитидином

Подробнее...
default image
Правительство Литвы отказывается от идеи голосования по интернету

Подробнее...
default image
"Дом семьи Авраама": в Абу Даби будет возведена синагога

Подробнее...
default image
Власти Рима подняли цены на посещение Колизея

Подробнее...
Общество,Экономика

В Литве популярны интернет-покупки

Фото из открытых источников

Жители Литвы чаще покупают через интернет, чем население Латвии и Эстонии, свидетельствует исследование, проведенное по заказу банка SEB bankas. Потребители в Литве часто выбирают местные интернет-магазины, все больше в стране и тех, кто при покупках в интернете пострадал от мошенников, сообщает BNS.

По данным исследования, в интернете покупали 92% пользующихся им жителей Литвы, а каждый десятый из них (11%) делает это постоянно. По этим показателям страна опережает Латвию и Эстонию.

«Хотя бы несколько раз в месяц или постоянно через интернет в Литве покупают 29% жителей в возрасте старше 18 лет, а в Латвии и Эстонии – 24%», − отметил в пресс-релизе глава Службы розничного банкинга SEB Вайдас Жагунис.

Литовские покупатели чаще, чем латвийские или эстонские, покупают на местных платформах интернет-торговли или в местных интернет-магазинах. В них приобретают 67% опрошенных в Литве, а 49% респондентов ответили, что покупают и на международных платформах. В Латвии это распределение составляет соответственно 62% и 55%, в Эстонии 46% и 52%.

8% участников опроса в Литве отметили, что при покупках в интернете столкнулись с мошенниками. В Латвии таких респондентов было 4%, а в Эстонии – 6%.

Опрос жителей Балтийских стран по заказу SEB bankas в апреле-мае этого года провела компания Norstat, опросившая через интернет более 1 тыс. взрослых жителей в Литве, Латвии и Эстонии. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!