В Литве повышают уровень бдительности сил быстрого реагирования

По его словам, это направлено на «предотвращение любых провокаций с российской стороны».

По словам Анушаускаса, также рассматривается опрос о том, как еще больше увеличить поддержку Украины.

«Мы призываем всех наших союзников еще больше увеличить поток этой поддержки. Российская агрессия в Украине должна быть остановлена. Мобилизационное отчаяние России показывает, что у нее нет других вариантов сохранить оккупированные территории Украины, и она хватается за последнюю соломинку», — считает министр.

Поскольку вторжение Москвы в Украину продолжается, президент России Владимир Путин в среду обратился к нации и объявил, что в стране начинается частичная мобилизация.

Минобороны РФ заявило, что будет мобилизовано 300 тыс. резервистов.

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