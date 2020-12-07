В Литве предлагается на выходные дни закрывать магазины непищевых товаров

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Собравшийся в воскресенье в Президентском дворце Совет по здравоохранению предложил на выходные дни закрывать магазины непищевых товаров, за исключением аптек, ветеринарных магазинов, оптик и магазинов ортопедических товаров.

Также более строго контролировать работу на предприятиях, обеспечивать удаленную работу, где это возможно.

Кроме того, предлагается раньше начать каникулы для учеников начальных классов, открывать детские сады только для тех родителей, которые не могут работать удаленно, ученикам старших классов перейти на удаленное обучение.