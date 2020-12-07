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TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве предлагается на выходные дни закрывать магазины непищевых товаров

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Собравшийся в воскресенье в Президентском дворце Совет по здравоохранению предложил на выходные дни закрывать магазины непищевых товаров, за исключением аптек, ветеринарных магазинов, оптик и магазинов ортопедических товаров.

Также более строго контролировать работу на предприятиях, обеспечивать удаленную работу, где это возможно.

Кроме того, предлагается  раньше начать каникулы для учеников начальных классов, открывать детские сады только для тех родителей, которые не могут работать удаленно, ученикам старших классов перейти на удаленное обучение.

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В этом удаленном заседании не приняли участие завершающие работу министр здравоохранения Аурелиюс Вярига и премьер Саулюс Сквярнялис. 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

А. Вярига в пятницу после встречи с премьером С. Сквярнялисом сообщил, что по причине распространения коронавируса в стране карантин будет предложено продлить до конца года, ввести более строгие ограничения на торговлю, расширить удаленное обучение.

По словам министра, более строгий карантин должен продлиться до 31 декабря. 

За субботу и воскресенье в Литве зафиксировано  5 тыс. 67 новых случаев коронавируса, скончались 36 человек.  По данным воскресенья, в больницах на лечении находятся 2054 зараженных COVID-19, 152 из них – в реанимации.

Вирус продолжает распространяться в больницах, домах опеки, исправительных колониях, на предприятиях.

Новый очаг зафиксирован в Шяуляйской Республиканской больнице, где в субботу коронавирус был выявлен у пяти пациентов. 

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