В Литве предлагается продлить карантин, но предусмотреть больше льгот привившимся

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительству Литвы предлагается продлить карантин до июня, предоставить больше послаблений привившимся и переболевшим.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в среду на совещании были представлены предложения по более длительному периоду, они будут утверждаться на заседании кабмина, которое состоится в четверг.

«Сегодня просто эти предложения названы, и я предлагаю в принципе договориться о том, что те, кто слушает извне, могли бы планировать свою деятельность», – заявила премьер на совещании.

В проекте постановления также вводится условие о том, лицам с документом, свидетельствующим о том, что человек переболели или получил полную прививку, можно собираться в группы до 10 человек, посещать пациентов в больницах, ходить на экскурсии, участвовать в праздниках.