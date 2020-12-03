В Литве предлагают увеличить штрафы за уклонение от военной службы

Предлагается ужесточить эту ответственность, поскольку, по мнению Министерства национальной обороны, нынешние размеры штрафов, предусмотренных Кодексом, «не имеют сдерживающего эффекта в связи с повышением уровня жизни в стране».

«По фактическим данным, средний размер наложенного штрафа в 2017-2019 годах составляет всего около 24 евро», — говорится в заявлении министерства.

В Сейм вносятся и другие поправки. Например, предлагается создать юридические предпосылки для должностных лиц Департамента тюрем для начала расследования административных правонарушений в случае выявления в исправительных учреждениях нарушений Закона о борьбе против табака.

Предлагается также установление административной ответственности за доступ или попытку проникновения на охраняемый объект энергетической важности для национальной безопасности. За это может быть наложен штраф в размере 30-70 евро (за повторные нарушения от 50 до 250 евро).

Согласно поправкам, за нарушение правил защиты энергетических объектов и оборудования моэет быть назначены предупреждение или штраф для физических лиц в размере от 70 до 150 евро (сейчас 14-30 евро) и для руководителей юридических лиц штраф от 300 до 600 евро (сейчас от 60 до 140 евро). Максимальный штраф за повторные нарушения может достигать 600 евро для физических лиц и 2400 евро для руководителей юридических лиц.

Предлагается снизить максимальный штраф до 1450 евро за представление неверной финансовой отчетности юридического лица, разрешив составление административного указа о назначении половины минимального штрава.

Информация ЛК по сообщению BNS