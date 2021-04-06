В Литве приступает к работе виртуальный полицейский патруль

Фото policija.lrv.lt

Во вторник приступает к работе новое подразделение полиции — виртуальный патруль, призванный расследовать и предотвращать преступления в электронном пространстве.

Как сообщил Департамент полиции, эту работой пока будут заниматься три сотрудника, они будут реагировать только на «явные правонарушения, совершаемые в электронном пространстве или те, которые готовятся к совершению».

«Сначала лица будут предупреждены, чтобы они прекратили вероятно незаконные действия, а если они не будут прекращены — собранный материл будет зарегистрирован и передан соответствующему подразделению полиции для дальнейшего расследования», — сообщает полиция.

Как сообщает Департамент полиции, патруль в социальных сетях или на новостных порталах прежде всего будет предупреждать вероятных нарушителей публично, потом будет отправлять личное сообщение в сети Facebook, электронное письмо с почты virtualus.patrulis@policija.lt.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела ранее говорил, что виртуальный патруль будет реагировать только на конкретные нарушения правовых актов и не будет заниматься цензурой комментаторов. По его словам, если будут возникать вопрос, как оценивать конкретные случаи, то патрули всегда смогут проконсультироваться с коллегами и «принять коллективное решение».

«Это — очевидные правонарушения, например, продажа тех же вакцин, что запрещено, предложение купить наркотические вещества, явное использование ругательств, оскорбления другого человека», — сказал комиссар.

Как сообщает полиция, также будут оцениваться объявления с предложения купить контрабандные сигареты или алкоголь, предложения взять на себя нарушения, совершенные другим лицом, угрозы расправы с другими лицами, предложения купить водительские права или помочь за деньги сдать экзамены по вождению и пр.

Жителей призывают сообщать о нарушениях в электронном пространстве виртуальному патрулю на платформе соцсети Facebook.