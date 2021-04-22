В Литве продолжает расти число госпитализаций с COVID-19

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Литве продолжает расти количество госпитализаций с COVID-19, сообщила в четверг правительственная канцелярия, ссылаясь на данные старшего советника Айстиса Шимайтиса.

Количество таких больных растет исключительно в Вильнюсском и Каунасском регионах.

В Вильнюсском и Алитусском кластере COVID-19 сейчас количество занятых коек для лечения и реанимации практически достигает уровень начала декабря, а в Каунассом и Марияпольском – уровня начала ноября, в других кластерах число пациентов все еще мало.

В Литве в больницах сейчас от коронавируса лечатся 1190 человек, 125 из них – в реанимации.

Правительство также сообщает, что одновременно растут и объемы тестирования – за неделю тесты ПЦР, накопительные тесты ПЦР и быстрые антигенные тесты проведены более чем 140 тыс. человек – почти в полтора раза больше, чем после пика третьей волны зимой.

«Вероятно, что рекордные объемы тестирования одновременно с иммунизацией почти 30% населения являются одними из существенных причин того, что в черную зону входим более последовательно, чем осенью», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в данный момент около трети жителей в возрасте 65- лет и старше прививаются первой дозой вакцин, однако значительное влияние на предотвращение роста случаев пока видно как раз среди работников сферы здравоохранения и социальной опеки, среди которых у более чем 70% есть иммунитет к COVID-19.

Среди работников сферы просвещения и людей 65 лет и старше, где показатель иммунизации перевалил за 50%, рост числа случаев более медленный, чем в остальной популяции, но такого сильного эффекта, как среди медиков и работников сферы социальной защиты, пока придется подождать, говорится в сообщении.



В Литве привито более 300 тыс. лиц из группы самого высокого риска (65 лет и старше). В данный момент вакцинация этой возрастной группы замедляется, но она все еще составляет более трети всех получаемых первых доз вакцины, и иммунизация, включая переболевших, достигает около 0%.

Кроме того, правительство сообщило, что использование вакцин в Литве очень оперативно: сразу после получения новых партий вакцин Moderna и Pfizer все вакцины используются в течение нескольких дней, однако не использованных вакцин AstraZeneca все еще остается 5% от общего количества полученных.

В целом в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 237 тыс. 950 человек. Согласно декларированным данным, продолжают болеть 58 тыс. 896 зараженных, однако статистически подсчитано, что реально болеющих может быть 14 тыс. 365 по причине еще не внесенных данных о выздоровлении.

В целом в Литве от COVID-19 скончалось 3818 человек. С этой инфекционной болезнью – напрямую и косвенно – связаны 7724 смерти.

В стране первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 594 тыс. 331 человек, двумя – 227 тыс. 754.

В целом в Литву доставлено 919 тыс. 805 доз вакцин, из них 910 тыс. 905 доставлены в прививочные центра, а использовано 822 тыс. 85. Не использованы пока 97 тыс. 720 доз вакцин.