В Литве продолжает расти оптовая цена на электроэнергию – Litgrid

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Средняя оптовая цена на электроэнергию на рынке в Литве на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, выросла на 11%, сообщил оператор электропередающей системы Litgrid. Стоимость электроэнергии в стране растит третью неделю подряд.

С 31 мая по 7 июня электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 66,8 евро за мегаватт-час. Такая высокая цена была в Литве в последний раз в феврале, тогда она достигла предела в 69,5 евро за мегаватт-час.