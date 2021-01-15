В Литве «проедают» треть семейного бюджета

Другая ситуация наблюдается в менее благополучных с экономической точки зрения странах. Уровень благосостояния жителей таких государств не позволяет расходовать существенные суммы на второстепенные, по сравнению с продуктами, товары и услуги. Граждане здесь вынуждены тратить на покупку еды значительную часть своих средств, вплоть до половины всех потребительских расходов семьи.

По данным исследований, покупка продуктов питания слабее всего ударяет по семейному бюджету жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании. Расходы жителей этих стран составляют примерно около 10 проц. семейного бюджета. Население, к примеру, Украины, Казахстана и Молдавии, напротив, тратит на еду значительные суммы — более 40% всех своих расходов. Жители Литвы тратят на еду около трети семейного бюджета. В Польше этот показатель составляет около 25 проц., в соседних Латвии и Эстонии соответственно 23 и 21 проц.

Жители Литвы постоянно беспокоятся из-за повышения цен на продукты, общественные, государственные учреждения проводят различные исследования динамики колебания цен.

Мониторинг цен на продукты питания

По данным портала сравнения цен рricer.lt, средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы снижается восемь месяцев подряд. В декабре она была дешевле на 0,96 евро, чем месяцем ранее, и на 2,48 евро по сравнению с тем же периодом 2019 года. Такая корзина обходилась покупателям в среднем 53,45 евро.

Выгоднее всего можно было совершить покупку в магазинах Maxima (50,64 евро). Торговые сети Lidl (51,91 евро) и Rimi (52,68 евро) снизили цены на 1,17 и 1,2 евро соответственно и заняли второе и третье места. Следом идут магазины Iki, где снижение цены составило почти три евро – до 53,02. Замыкали рейтинг Norfa, E-Rimi и Barbora – 53,89, 55,11 и 56,91 евро соответственно.

Что касается средней корзины продуктов популярных и известных брендов, то в декабре ее стоимость в литовских магазинах упала на 0,53 евро. Однако по сравнению с последним месяцем 2019 года она, наоборот, была на 1,35 евро выше. Таким образом, цена в декабре 2020-го составляла 39,19 евро.

Литовским покупателям выгоднее было в декабре посещать магазин Norfa, где такая корзина обходилась в 37,4 евро. Затем по рейтингу цен расположились Iki (37,87), Rimi (39,4), E-Rimi (39,4), Maxima (40,14) и Barbora (40,92).

Среди 52 товаров, стоимость которых отслеживает портал, 21 стал дороже, а 28 – дешевле. Значительно выросли в цене, то есть на десять процентов и более, восемь товаров. Это рассыпной черный чай, масло Dvaro, шоколад Karūna, макароны Pasaka, водка, подсолнечное масло и рис.

Более всего подешевели 13 товаров, среди которых картофель, бананы, ветчина, масло, помидоры.

Цены в магазинах были зафиксированы порталом Pricer.lt 22 декабря.

Кстати, Литва оказалась в числе стран Евросоюза с самыми низкими ценами на мясо. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.

В балтийской республике индекс потребительских цен составлял 72 (средний уровень цен по Евросоюзу принят за 100). Дешевле мясо можно было купить только в Болгарии (66), Польше и Румынии (63 для обеих стран).

Напротив, самые высокие цены наблюдались в Австрии (145), Люксембурге (141), Франции (131), Нидерландах (127), Бельгии (125) и Финляндии (124).

Расходы на алкоголь

В 2019 году домохозяйства в ЕС потратили 117 миллиардов евро на алкогольные напитки, сообщает статистическое агентство Eurostat. Это составляет 1,6 % от общих потребительских расходов.

Среди стран – членов ЕС доля потребительских расходов, потраченных на алкогольные напитки, была самой высокой в странах Балтии – в Латвии (4,8 процента), Эстонии (4,7) и Литве (3,7). Самый низкий показатель наблюдался в Греции и Италии – по 0,9 процента в каждой стране.

В период с 2009 по 2019 год доля общих расходов домохозяйств на алкоголь снизилась в 13 странах Евросоюза, по которым имеются данные. Самое сильное сокращение было зафиксировано в Литве (с 5,5 процента от общих расходов домохозяйств в 2009 году до 3,7 процента в 2019-м). В Латвии показатель сократился на 1,5 процентного пункта, в Болгарии – на 1,3, в Эстонии – на 1,1.

Наибольший рост был зафиксирован в Румынии, где с 2,1 процента от общих расходов в 2009 году показатель вырос до 2,6 процента в 2019 году. В Дании, Германии, Франции, Италии, Нидерландах и Словении показатели оставались стабильными.

С целью снижения потребления алкоголя Литва повышает акцизы, вводит ограничения на продажу спиртных напитков. В Минздраве республики заявляли о сокращении потребления алкоголя среди населения, однако республика продолжает занимать ведущие места в рейтингах по количеству потребляемого спиртного.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ