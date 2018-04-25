В Литве рассматривается легализация торговли никотиновыми пакетиками

Во избежание нелегальной торговли подушечками (снюсом), вымоченными в никотине, Министерство экономики Литвы создает рабочую группу, которая оценит возможности торговли этим продуктом в стране.

Сейчас эти мешки через интернет-магазины попадают на литовский рынок, ими здесь торгуют нелегально, поскольку они не включены в систему регулирования, поскольку это новые никотиновые продукты для одноразового использования. Они закладываются под губу.

Производители и торговцы этой продукцией сами выступают за регламентацию рынка, чтобы избежать контрабанды, а государство может таким образом повысить поступления от акцизных сборов.