В Литве рассматривается создание Центра предотвращения гибридных угроз

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что ведомство рассматривает возможность создания Центра предотвращения гибридных угроз, который в реальном времени будет заниматься анализом угроз, их предотвращением.
«С учетом того, что описано и в этом отчете, в Министерстве обороны рассматривается возможность, и я полагаю, что в ближайшее время произойдет такой перелом, и будет создан Центр предотвращения гибридных угроз, который будет заниматься анализом, предотвращением в реальном времени», – сказал министр журналистам в четверг в сейме после публикации отчета литовской разведки об угрозах нацбезопасности, подготовленном Департаментом Госбезопасности и Вторым департаментом оперативных службы при Минобороны (контрразведкой).
«Дезинформация кажется особенно опасной по своему влиянию. Об этом следует говорить, обладать инструментами, которые бы могли помогать в реальном времени людям, принимающим решения, и самому обществу для того, чтобы понимать и устоять», – сказал А. Анушаускас.
Министр добавил, что информационные атаки приобретают новые черты.
«Искусственный интеллект предоставляет новые возможности. В ближайшей перспективе, то, что мы уже видим – искусственный интеллект не только генерирует текст, но и изображение, мы с этим столкнемся. Об этом следует говорить, обучать общество распознанию таких угроз», – сказал он.
По данным отчета ДГБ и контрразведки, Россия и далее считается крупнейшей угрозой, беспокойство также вызывают другие авторитарные режимы, пропаганда, информационно-кибернетические выпады, радикализм.