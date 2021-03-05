В Литве рассматривается создание Центра предотвращения гибридных угроз

Фото/ kam.lt/Asociatyvi srž. sp. Ievos Budzeikaitės

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что ведомство рассматривает возможность создания Центра предотвращения гибридных угроз, который в реальном времени будет заниматься анализом угроз, их предотвращением.

«С учетом того, что описано и в этом отчете, в Министерстве обороны рассматривается возможность, и я полагаю, что в ближайшее время произойдет такой перелом, и будет создан Центр предотвращения гибридных угроз, который будет заниматься анализом, предотвращением в реальном времени», – сказал министр журналистам в четверг в сейме после публикации отчета литовской разведки об угрозах нацбезопасности, подготовленном Департаментом Госбезопасности и Вторым департаментом оперативных службы при Минобороны (контрразведкой).