В Литве растет число нелегально работающих иностранцев

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

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В Литве увеличивается количество нелегально работающих иностранцев, сообщила Государственная инспекция по труду.

По словам главного инспектора по труду Йонаса Грицюса, нехватка квалифицированной рабочей силы, упрощение трудоустройства или командировки граждан третьих стран создают больше возможностей, однако нечестные работодатели зачастую пользуются дешевой рабочей силой, не платя налогов.

«Кроме того, часто возникают обоснованные сомнения в том, на самом ли деле работники командированы, и платится ли им зарплата в установленном порядке, встречаются даже случаи, когда иностранцы не знаю, на какого работодателя работают», – отметил он в сообщении.

За полгода было выявлено 1010 нелегально работавших лиц, а проверено 3,6 тыс. Основная их часть была задействована в строительстве, торговле и на сельскохозяйственных предприятиях.

BNS