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В Литве растёт число компаний с иностранным капиталом

Фото с сайта lrv.lt

В 2017 году в Литве работало 4,75 тыс. контролируемых из-за границы предприятий — на 8% больше, чем в 2016 году.

4,66 тыс. предприятий, находящиеся под иностранным контролем, занимались нефинансовой деятельностью — их число за год увеличилось на 8% и составляло около 2% всех нефинансовых предприятий в стране, сообщил Департамент статистики Литвы.

Большинство контролируемых из-за границы предприятий занимались торговлей (34%), профессиональной, научной и технической деятельностью (12%), обрабатывающим производством (11%), операциями с недвижимостью, а также транспортировкой и складированием (по 10%). Большинство их  контролировалось инвесторами из Эстонии (9%), Германии (8%), России, Беларуси, Латвии (по 7%) и Норвегии (6%).

93 контролируемых из-за границы предприятия занимались финансовой и страховой деятельностью. По сравнению с 2016 годом количество таких компаний увеличилось на 12% и составляло около 10% всех финансовых фирм, действующих в стране. В финансовом секторе доминировали шведские, эстонские, американские, латвийские и норвежские инвесторы.

Доходы контролируемых иностранцами нефинансовых корпораций увеличились на 13% в 2017 году по сравнению с 2016 годом — до 27,7 млрд евро, на их долю пришлось 32% доходов всех нефинансовых предприятий в стране. Контролируемые из Польши (17%), Германии (10%) и Швеции (8%) предприятия получали наибольший доход, в то время как по роду деятельности наибольшие доходы получили предприятия торговли (38%) и обрабатывающего производства (37%).

BNS

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