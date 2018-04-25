В Литве разрешили открыть все магазины, с понедельника – уличные кафе (обновлено)

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Правительство Литвы, продлившее карантин до 11 мая, разрешила возобновить работу части бизнеса. Уже с четверга смогут действовать все магазины, включая находящиеся и в торговых центрах, на рынках разрешена торговля растениями, семенами и удобрениями.

Остальная часть смягчения карантина вступает в силу с понедельника – тогда смогут возобновить деятельность музеи, библиотеки, уличные кафе, парикмахерские и салоны красоты.

Кроме того с понедельника разрешено проводить экзамены на вождение автомобиля и управление самолетами, заниматься любым спортом на открытом воздухе, то есть, посещать гольф-клубы, спортивные площадки, а также зоопарки, ботанические сады, но только на открытом воздухе.

Учреждения культуры, отдыха, спорта, развлечений можно будет посещать группами не более двух человек, или более крупными, если это члены одной семьи. Эти учреждения, также как и парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны должны будут обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека, или оказывать в этот момент услуги лишь одному клиенту.

На минувшей неделе правительство уже разрешило работать магазинам не пищевых товаров, у которых есть отдельный вход с улицы, а также мелким ремонтным мастерским, предприятиям бытовых услуг.

Позднее планируется открыть все учреждения общественного питания и оздоровительные услуги, спортклубы, развлекательные центры, учреждения образования. На четвертом этапе будут разрешены массовые мероприятия.