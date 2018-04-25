В Литве реагентов должно хватить еще на два месяца

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В Литве есть реагентов для проведения анализов на коронавирус еще как минимум на два месяца.

Об этом в среду информировали BNS в Лаборатории Национального центра общественного здоровья (ЛНЦОЗ).

«По нынешним подсчетам реагентов должно хватить как минимум на 2 месяца. Конечно, это будет зависеть и от объемов тестирования», – сказала BNS представитель ЛНЦОЗ по связям с общественностью Симона Кальвелите.