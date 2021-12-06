В Литве рекордное доверие к пограничникам, меньше доверяют Церкви

46,8% опрошенных жителей заявили, что доверяют Церкви — по словам Гайдиса, это самая низкая положительная оценка за 21 год.

«Когда-то, 20 лет назад, на первом месте стояла Церковь. Но по всей Европе доверие к церковной бюрократии падает, и во Франции и Польше появляется много резонансных дел. Судя по всему, Церковь больше не считается современным институтом, поэтому есть тенденция к сокращению», – полагает Гайдис.

По-прежнему жители больше всего доверяют пожарным-спасателям. Так считают 89% участников опроса.

Литовская армия переместилась на второе место в рейтинге учреждений — 65,7% указали, что ей доверяют, против октябрьского показателя в 59,6%.

Далее в рейтинге доверия следует полиция, которой доверяют 65,5% респондентов, Фонд социального страхования (Sodra) — 57,5% и СОГГЛ с 53,6%, еще 48,3% опрошенных отметили, что доверяют образованию.

Больше всего опрошенные не доверяет партиям — 56,6% (доверяют 8,9% респондентов), а также Сейму — 51,2% указали, что не доверяют этому учреждению, а доверяющих парламенту среди — 12,3%. Не доверяют правительству 39,7% населения, и 18,2% доверяют.