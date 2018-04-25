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В Литве рынок новых легковых автомобилей в этом году вырос на 42%

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В Литве рынок новых легковых автомобилей в этом году вырос на 42%

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

За десять месяцев этого года в Литве зарегистрировано 42,63 тыс. новых легковых автомобилей — на 41,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (30,09 тыс.), сообщает предприятие AutoTyrimai, основываясь на данных Regitra. 

Только в октябре было зарегистрировано 4,35 тыс новых автомобилей, что на 38,9% больше, чем в октябре прошлого года (3,13 тыс.).

«Реэкспорт остается особо важным рыночным фактором: 1531 новый автомобиль (из них – 1383 Fiat, 148 Jeep и 47 Alfa Romeo) зарегистрированный в октябре был снят с регистрации до конца месяца, а еще как минимум 32 будут сняты с регистрации в Литве в ближайшее время», – говорится в сообщении AutoTyrimai.

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В октябре на рынке новых автомобилей в Литве продолжал лидировать Fiat (1492 единиц), на второе место подняласьToyota“ (528 ед.), на третьем был Volkswagen (499 ед.). Среди престижных марок лидировал  BMW (86 единиц).

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