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В Литве с 2023 года несовершеннолетние не смогут покупать лотерейные билеты, а кассиры — их предлагать

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

С января 2023 года несовершеннолетние больше не смогут покупать лотерейные билеты в Литве. Если есть сомнения в возрасте покупателя, продавцы должны будут попросить документ, удостоверяющий личность. 

Сейм принял соответствующие поправки к Закону о лотереях: 88 членов Сейма проголосовали «за», 7 против и 23 воздержались.    

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Кроме того, Сейм запретил кассирам магазинов предлагать покупателям лотерейные билеты. 

Сейм также отменил свое предыдущее решение и, наконец, запретил организаторам лотерей и распространителям лотерейных билетов, а также их работникам поощрять покупателей к участию в лотереях, предлагая им билеты в своих пунктах продажи.

Этот запрет не распространяется на распространение лотерейных билетов через Интернет.  

Сейчас нет возрастных ограничений для покупателей лотерейных билетов, а выигрыши можно забирать только с 16 лет. 

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