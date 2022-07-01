В Литве с 2023 года несовершеннолетние не смогут покупать лотерейные билеты, а кассиры — их предлагать

С января 2023 года несовершеннолетние больше не смогут покупать лотерейные билеты в Литве. Если есть сомнения в возрасте покупателя, продавцы должны будут попросить документ, удостоверяющий личность.
Сейм принял соответствующие поправки к Закону о лотереях: 88 членов Сейма проголосовали «за», 7 против и 23 воздержались.
Кроме того, Сейм запретил кассирам магазинов предлагать покупателям лотерейные билеты.
Сейм также отменил свое предыдущее решение и, наконец, запретил организаторам лотерей и распространителям лотерейных билетов, а также их работникам поощрять покупателей к участию в лотереях, предлагая им билеты в своих пунктах продажи.
Этот запрет не распространяется на распространение лотерейных билетов через Интернет.
Сейчас нет возрастных ограничений для покупателей лотерейных билетов, а выигрыши можно забирать только с 16 лет.
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