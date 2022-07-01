В Литве с 2023 года несовершеннолетние не смогут покупать лотерейные билеты, а кассиры — их предлагать

Кроме того, Сейм запретил кассирам магазинов предлагать покупателям лотерейные билеты.

Сейм также отменил свое предыдущее решение и, наконец, запретил организаторам лотерей и распространителям лотерейных билетов, а также их работникам поощрять покупателей к участию в лотереях, предлагая им билеты в своих пунктах продажи.

Этот запрет не распространяется на распространение лотерейных билетов через Интернет.

Сейчас нет возрастных ограничений для покупателей лотерейных билетов, а выигрыши можно забирать только с 16 лет.

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