  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Похоронен последний партизан А. Крауялис-Сяубунас, боровшийся с советской властью

Подробнее...
default image
Генсек ООН выразил тревогу из-за накрывающей мир волны протестов

Подробнее...
default image
Армия Литвы закупает шлемов на 2,3 млн евро

Подробнее...
default image
Партия Джонсона выиграет возможные выборы – опрос

Подробнее...
default image
Адвокаты рассмотрят возможность временно прекратить бесплатную правовую помощь

Подробнее...
default image
Президент Литвы организует встречу по проблемам экстремальных ситуаций и кризисов

Подробнее...
default image
Первый в истории закон о шифровании данных приняли в Китае

Подробнее...
default image
В Литве с визитом находится финский министр иностранных дел Пекка Хаависто

Подробнее...
default image
В Сейме вновь предлагается разрешить охотиться с прицелами ночного видения

Подробнее...
default image
Google представил приложения для снижения зависимости от смартфонов

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы Л.Линкявичюс посетит Украину

Подробнее...
default image
В связи с пожаром в Алитусе созывается Комиссия по нацбезопасности при кабмине

Подробнее...
default image
В СНГ в 2020 году может появиться аналог "Евровидения"

Подробнее...
default image
Курьёзы недели

Подробнее...
default image
«Операция «Мы», или Невероятное приключение»

Подробнее...
default image
«Последний этаж»

Подробнее...
default image
Новые встречи со старыми друзьями

Подробнее...
default image
Почетная докторская степень - М. Паулаускасу

Подробнее...
default image
О вывозе мусора

Подробнее...
default image
Социальная сфера в 2020 году: что запланировано?

Подробнее...
TOP,Визиты,Новости,Политика

В Литве с визитом находится финский министр иностранных дел Пекка Хаависто

Photo by The Official CTBTO Photostream on Foter.com / CC BY

В понедельник в Литве с визитом находится финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, сообщил МИД Литвы. 

Глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс обсудит с коллегой из председательствующей сейчас в Евросоюзе Финляндии двухсторонние отношения, актуальные вопросы ЕС и вызовы региональной безопасности. 

В рамках своего визита П. Хаависто также встретится с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом. 

Предыдущая двухсторонняя встреча глав МИД Литвы и Финляндии состоялась в 2017 году в Хельсинки. 

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!