В понедельник в Литве с визитом находится финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, сообщил МИД Литвы.

Глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс обсудит с коллегой из председательствующей сейчас в Евросоюзе Финляндии двухсторонние отношения, актуальные вопросы ЕС и вызовы региональной безопасности.

В рамках своего визита П. Хаависто также встретится с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Предыдущая двухсторонняя встреча глав МИД Литвы и Финляндии состоялась в 2017 году в Хельсинки.