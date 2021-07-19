В Литве с визитом находится глава Frontex Ф. Леджери

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В Литве с визитом находится глава Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабрис Леджери.

Он прибыл в Литву, поскольку на границе с Беларусью фиксируются рекордно большие потоки нелегальной миграции.

Ф. Леджери в Вильнюсе встретится с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте, командующим Службой охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамасом Любаевасом, планируется их совместная пресс-конференция.

Также планируется посещение главы Frontex одного из подразделений СОГГЛ,

По просьбе Литвы Frontex планирует прислать для патрулирования 60 должностных лиц, включая переводчиков, а также специальную технику – патрульные автомобили, вертолеты.

В этом году на границе с Беларусью, которая является в внешней границей Евросоюза, литовские должностные лица задержали более 1,9 тыс. незаконных мигрантов.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.