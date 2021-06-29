В Литве с визитом находится глава сейма Польши, которая встретится с руководством Литвы

Позднее председатель нижней палаты парламента Польши встретится с президентом Гитанасом Науседой, премьером Ингридой Шимоните.

Президент Г. Науседа обсудит с представительницей Польши региональную безопасность, санкции белорусскому режиму, реформы в Украине, европейскую перспективу стран Восточного партнерства, сообщила администрация президента.

Э. Витек прибыла в Вильнюс в понедельник, она побывала в Доме польской культуры, встретилась с политиками. Во вторник, во второй день визита, в программе также предусмотрено посещение вильнюсской Гимназии им. Иоанна Павла II, в которой преподавание осуществляется на польском языке.

Как сообщила представитель по связям с общественностью литовского спикера Илона Петровене, Э. Витек находится в Вильнюсе по приглашению спикера сейма Литвы В. Чмилите-Нильсен.