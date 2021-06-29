Находящаяся с визитом в Вильнюсе председатель сейма Польши Эльжбета Витек встретится с руководителями Литвы.
Глава сейма Польши сначала встретится с председателем литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен, выступит с сообщением на заседании сейма.
Позднее председатель нижней палаты парламента Польши встретится с президентом Гитанасом Науседой, премьером Ингридой Шимоните.
Президент Г. Науседа обсудит с представительницей Польши региональную безопасность, санкции белорусскому режиму, реформы в Украине, европейскую перспективу стран Восточного партнерства, сообщила администрация президента.
Э. Витек прибыла в Вильнюс в понедельник, она побывала в Доме польской культуры, встретилась с политиками. Во вторник, во второй день визита, в программе также предусмотрено посещение вильнюсской Гимназии им. Иоанна Павла II, в которой преподавание осуществляется на польском языке.
Как сообщила представитель по связям с общественностью литовского спикера Илона Петровене, Э. Витек находится в Вильнюсе по приглашению спикера сейма Литвы В. Чмилите-Нильсен.
“В Литве с визитом находится глава сейма Польши, которая встретится с руководством Литвы”
Ну попёрло, так попёрло! Сама председатель польского сейма осчастливила Литовское государство своим визитом! Веселится и ликует весь народ! Счастье-то какое!