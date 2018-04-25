В Литве с визитом находится министр иностранных дел Канады

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу встретится с канадским коллегой Франсуа Филиппом Шампанем.

На встрече главы МИД обсудят двухсторонние отношения, положение в Беларуси и Украине, отношения с Россией и ситуацию в сфере безопасности в регионе, сообщило внешнеполитическое ведомство Литвы.

В рамках визита канадского министра также состоится совместная встреча глав МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Канады. На ней будет обсуждаться ситуация в Беларуси и прочие актуальные вопросы международной повестки.

В Вильнюсе Шампань также планируется встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Это первый визит министра иностранных дел Канады в Литве за последние 24 года.