В Литве с визитом находится премьер-министр Армении

В понедельник в Литве с официальным визитом находится премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Гость встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, председателем сейма Викторией Чмилите-Нильсон.

На встрече с премьером Ингридой Шимоните планируется обсудить перспективы двухсторонних литовско-армянских отношений, сотрудничество Армении с Евросоюзом, готовность к предстоящему 15 декабря саммиту Восточного партнерства, региональные вопросы, сообщило правительство.

Главы кабинетов министров уделят внимание укреплению сотрудничества в сфере здравоохранения.

Литва уже предоставила Армении гуманитарную помощь в борьбе с пандемией COVID-19 – подарила средства медицинской защиты и ПЦР-тесты, направила миссию медиков, чтобы поделиться позитивным опытом, подарила 27 тыс. 500 доз вакцины Vaxzevria (компании Astra Zeneca).

В ближайшее время Армении также будут подарены 50 тыс. доз вакцины Spikevax от коронавируса производителя Moderna.

После встречи премьеров планируется подписать соглашение о сотрудничестве министерств здравоохранения двух стран.

В этот же день И. Шимоните и Н. Пашинян примут участие в концерте в Каунасской филармонии, посвящённом Дню независимости Армении и 30-лететию двухсторонних дипотношений.