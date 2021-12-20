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В Литве с визитом находятся главнокомандующие армиями Германии и Нидерландов

KAM nuotrauka

В Литву в понедельник прибыли с двухдневным визитом главнокомандующие вооруженными силами (ВС) Германии и Нидерландов. 

Главком ВС Германии Эберхард Цорн и главком ВС Нидерландов Онно Айхельсхайм посетят в Рукле размещенных здесь военнослужащих своих стран и обсудят вопросы военного сотрудничества с главнокомандующим армией Литвы Вальдемарасом Рупшисом. 

Встречи будут преимущественно посвящены ситуации с безопасностью в регионе стран Балтии и Украине, сообщает Министерство обороны. 

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Главнокомандующие армиями также обсудят вклад Литвы в предотвращение нелегальной миграции у внешних границ Евросоюза и НАТО, а также планы Литвы присоединиться к международной операции Takuba в Мали и учебным миссиям в Мозамбике и Украине. 

Военные Германии и Нидерландов, а также других стран служат в дислоцированном в Литве в 2017 году международном батальоне НАТО, немцы осуществляют командование этим подразделением. 

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