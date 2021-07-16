В Литве — съемки для балтийской кулинарной книги

Фото sbalticchefs.com

Осенью этого года на прилавках книжных магазинов стран Балтии появится книга с 90 рецептами от именитых ресторанных шефов Латвии, Литвы и Эстонии «Baltic Chefs» («Шефы Балтии»), сообщают инициаторы проекта. Авторским прочтением блюд для книги также поделятся крупнейшие фуд-блогеры трех стран. Съемки для книги уже состоялись в Риге и Вильнюсе.

В основу концепции книги легла идея поделиться с читателями рецептами блюд ресторанного уровня, но при этом с возможностью приготовить их в домашних условиях. От шеф-поваров и фуд-блогеров будет представлено по два рецепта с сопроводительным перечнем ингредиентов, процессом приготовления, авторским комментарием и фотографиями блюд.

«Балтийский регион славится своими гастрономическими традициями. Помимо широко известных деликатесов нам захотелось рассказать о том, что особенно ценят и любят шефы. Тем самым каждый на своей кухне сможет создать изысканное блюдо в лучших ресторанных традициях. На наш взгляд, это уникальная возможность познакомить читателей с фуд-культурой Балтии», — рассказывает автор проекта «Baltic Chefs», шеф-повар Артур Арницанс.

«Мне нравится к традиционным литовским блюдам добавлять нотки европейской, индийской и даже африканской кухни. Такой симбиоз позволяет иначе взглянуть на привычные вкусовые сочетания. На мой взгляд, в этом наши цели совпадают с задачами проекта «Baltic Chefs» — раскрыть широкий спектр вкусов продуктов, познакомить с необычными сочетаниями, позволить в полной мере прочувствовать гастрономическое наслаждение», — делится Альгирдас Матачюнас, шеф-повар и владелец ресторана «Avenue Brasserie» в Шяуляй.

Съемки в Таллине пройдут в середине июля, а уже осенью книгу можно будет приобрести в книжных сетях Латвии, Литвы и Эстонии, а также в интернете.

Информация «ЛК»