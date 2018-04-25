В Литве шестая жертва коронавируса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве шестой человек умер от коронавируса.

В субботу эту информацию BNS подтвердила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Неринга Микенайте.

Она сказала, что человек умер в больнице Укмерге, умерший относился к группе повышенного риска.

«Человек зрелого возраста, ранее находился на лечении», — сказала пресс-секретарь министерства.

Она также добавила, что тест на коронавирус был проведен до его смерти, человек умер в четверг, но результаты теста стали ясны только в субботу.

На сегодняшний день в Литве зарегистрировано 382 случая коронавируса COVID-19, шесть случаев смерти.