default image
В Мажейкяе были выявлены три связанных случая коронавируса

Подробнее...
default image
В Литве шестая жертва коронавируса

Подробнее...
default image
Китай занялся компанией, выпустившей бракованные тесты

Подробнее...
default image
Стартует инициатива Дианы Науседене по созданию базы данных потенциальных доноров крови для борьбы с пандемией

Подробнее...
default image
ЕС согласовал запуск военно-морской операции для контроля оружейного эмбарго против Ливии

Подробнее...
default image
Израиль открыл подземный бункер кризисного управления

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начнут дезинфицировать улицы

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 382, Латвия – 280, Эстония – 640

Подробнее...
default image
В аэропортах Литвы, Клайпедском морском порту и пограничных постах будет дежурить больше солдат

Подробнее...
default image
Северная Македония вступила в НАТО

Подробнее...
default image
Ирландский локдаун: эскалация

Подробнее...
default image
ВОЗ дала рекомендации сидящим дома на карантине

Подробнее...
default image
Апелляционный суд Литвы перенёс слушание дела 13 января на май

Подробнее...
default image
В Украине зафиксировали 310 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Рецессию в США сравнивают с Великой депрессией

Подробнее...
default image
Intersurgical произведет медикам 1 млн респираторов

Подробнее...
default image
Беларусь не станет отменять парад ко Дню победы

Подробнее...
default image
В связи с остановкой рейсов в России Oro navigacija лишится еще 50% работы

Подробнее...
default image
Папа Римский помолился о завершении эпидемии

Подробнее...
default image
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве шестая жертва коронавируса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве шестой человек умер от коронавируса.

В субботу эту информацию BNS подтвердила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Неринга Микенайте.

Она сказала, что человек умер в больнице Укмерге, умерший относился к группе повышенного риска.

«Человек зрелого возраста, ранее находился на лечении», — сказала пресс-секретарь министерства.

Она также добавила, что тест на коронавирус был проведен до его смерти, человек умер в четверг, но результаты теста стали ясны только в субботу.

На сегодняшний день в Литве зарегистрировано 382 случая коронавируса COVID-19, шесть случаев смерти.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600