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TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве снизилось доверие к здравоохранению – опрос

Шимашюс дерево Феликсас Янкявичюс

В Литве снизилось доверие к здравоохранению, а Служба охраны госграницы Литвы и Госконтроль заняли самые высокие позиции за историю наблюдений, свидетельствуют данные опроса, проведенного компаний Vilmorus и опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas.

По данным опроса, здравоохранению доверяют 42,6% опрошенных (в июле 44,1%), а не доверяют 26,4% (24,4% в июле). 

«Доверие к здравоохранению снижается третий месяц подряд. Очевидно, что это связано с вирусными вещами, людям сложнее попасть к врачу, связаться с ним, третий месяц подряд сокращается доверие к здравоохранению»,  – комментировал  BNS результаты опроса  социолог и глава Vilmorus Владас Гайдис.

По данным опроса, пограничникам доверяют 47,7% опрошенных (в июле 42,4%), а Госконтролю – 40,5% (в июле 37,6%).

«Есть ведомства, которые достигли максимума, только они не очень в центре внимания – это высший результат Госконтроля за пятнадцать лет наблюдений, также пограничники достигли максимума, о них в целом сейчас много говорят»,  – сказал социолог.

Традиционно жители более всего доверяют пожарникам-спасателям (87,1%) и полиции (66,2%), армии (62,6%), а меньше всего – партиям (6,4%), сейму (13%).

Репрезентативный опрос населения был проведен 1-12 сентября компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas.

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