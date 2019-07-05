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В Литве создается ирландское предприятие по покраске самолетов

Фото из открытых источников

В Литве учреждается предприятие ирландской компании по покраске самолетов Maas Aviation.

По данным Реестрового центра, компания Maas Aviation учредила предприятие в Вильнюсе 3 июля, его возглавляет директор компании Тим Макдугал.

Maas Aviation сотрудничает с европейским авиационным гигантом Airbus – ирландцы красят самолеты Airbus в Гамбурге и Мобиле (штат Алабама, США).

Photo by Glyn Lowe Photoworks on Foter.com / CC BY

Между тем приобретенные авиакомпанией самолеты Maas Aviation перекрашивает в Нидерландах – в порту Маастрихта и в Вонсдрехте.

Maas Aviation сообщает на своем интернет-сайте, что в числе клиентов компании – авиакомпании Ryanair, «Аэрофлот» и WizzAir.

BNS

Фото

Photo by Glyn Lowe Photoworks on Foter.com / CC BY

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