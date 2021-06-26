В Литве стартует первый проект «зеленого» водорода

Впервые к газовой системе Литвы будет подключено оборудование, производящее «зеленый» водород.
Оператор системы передачи газа Amber Grid вместе с оператором системы распределения энергии Energijos skirstymo operatoriumi (ESO) и компанией SG dujos Auto подписали соглашение о развитии технологии производства водорода power-to-gas (P2G, технология, в которой используется электрическая энергия для производства газообразного топлива), сообщил Amber Grid.
«Получив первую заявку на подключение оборудования по производству водорода к системе передачи газа, мы выходим на совершено новый этап энергетики. Хотя пока водород в энергетике еще новинка, мы уже сейчас знаем, что готовы и сможем его транспортировать по хорошо развитой литовской системе передачи газа», – заявил гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс.
По соглашению, компания SG dujos Auto приобретет и установит в юго-восточной части Литвы оборудование по производству водорода power-to-gas. Оно будет состоять из электролайзера, хранилища водорода, компенсационных и прочих элементов.
Планируется, что проект будет реализован и «зеленый» водород как возобновляемый источник энергии начнут производить в Литве в 2024 году.
Ожидается, что газовая система будет адаптирована для транспортировки чистого водорода, метана или водородной смеси к 2030 году.