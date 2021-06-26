В Литве стартует первый проект «зеленого» водорода

«Получив первую заявку на подключение оборудования по производству водорода к системе передачи газа, мы выходим на совершено новый этап энергетики. Хотя пока водород в энергетике еще новинка, мы уже сейчас знаем, что готовы и сможем его транспортировать по хорошо развитой литовской системе передачи газа», – заявил гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс.

По соглашению, компания SG dujos Auto приобретет и установит в юго-восточной части Литвы оборудование по производству водорода power-to-gas. Оно будет состоять из электролайзера, хранилища водорода, компенсационных и прочих элементов.

Планируется, что проект будет реализован и «зеленый» водород как возобновляемый источник энергии начнут производить в Литве в 2024 году.

Ожидается, что газовая система будет адаптирована для транспортировки чистого водорода, метана или водородной смеси к 2030 году.