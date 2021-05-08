В Литве участники рынка прогнозируют рост предложения нового жилья

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Участники рынка недвижимого имущества Литвы видят нехватку предложения нового жилья в крупных городах Литвы, но надеются, что в ближайшие 12 месяцев будут больше строить, свидетельствуют результаты новейшего опроса, проведенного Банком Литвы (Центробанком).

«Неожиданно высокая активность рынка жилья в начале этого года придала оптимизма участникам рынка недвижимости – выросли ожидания роста цен, который поддерживались и названной участниками опроса нехваткой предложения нового жилья в крупных городах. Все же, большинство опрошенных участников рынка недвижимости прогнозируют, что в этом году будет построено больше новых квартир, чем в прошлом году», – отметила в пресс-релизе старший экономист отдела макропруденциального анализа Банка Литвы Нора-Мария Лауринайтите.

Большинство участников опроса считают, что в ближайшие 12 месяцев цены на новые квартиры в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде будут расти. Ожидания роста цен в центрах этих крупных городов выразили соответственно 87, 80 и 100% опрошенных, а в жилых районах – соответственно 87, 60, и100% опрошенных. Это значительно более оптимистичные ожидания, чем летом прошлого года – за этот период число ожидающих роста цен в этих крупных городах на квартиры новой застройки выросло на 40–80 проц. пунктов.

Значительно более сдержано участники рынка недвижимости оценивали перспективы коммерческой недвижимости. Большинство респондентов ожидают, что в ближайшие 12 месяцев по новым договорам будет арендована меньшая коммерческая площадь офисов, чем в предыдущие 12 месяцев. Придерживающихся такого мнения о коммерческой аренде в Вильнюсе было 53% опрошенных.

После вспышки коронавируса инвесторам стало сложнее брать кредиты в банках под инвестиции в торговые помещения, и ощущается более строгая оценка условий кредитования. Все участники рынка недвижимости отметили, что с марта 2020 года условия заимствования в банках под инвестиции в торговые помещения или их приобретение в Вильнюсе стали более строгими.

Заимствования под инвестиции в офисы и складские помещения участники опроса оценивали сходно, как и до пандемии COVID-19.