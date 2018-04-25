В Литве учреждается американская компания электронных платежей Euronet

Фото pixabay.com

В Литве создается американская компания электронных платежей Euronet.

По данным Реестрового центра, компания Ria Lithuania создана 27 июля, ее единственный акционер — американское предприятие Euronet Worldwide, а ее возглавляет португалец Хосе Кабраль.

Предприятия группы Euronet предлагают финансовые услуги, включая обслуживание банкоматов, кредитных и дебетных карт, обмен валюты.

В прошлом году группа получила 2,750 млрд евро выручки — на 13% больше, чем в 2019 году, откорректированный показатель EBITDA компании увеличился на 23% до 607 млн долларов.