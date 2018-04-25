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TOP,Новости,Политика

В Литве учреждена новая партия – Национальное объединение

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Литовский философ Витаутас Раджвилас с соратниками в субботу учредил в Вильнюсе новую партию правого направления, она будет называться Национальным объединением.    

Основатели партии акцентируют важность национального фактора и ценности христианской цивилизации, высказываются против углубления интеграции в Евросоюзе.

Председателем партии единогласно избран 62-летний В. Раджилас. На съезде он заявил, что партия будет сопротивляться усилиям «разнационализации, разгосударствления и деморализации общества перед лицом огромным испытаний».  

Партия будет зарегистрирована, если Министерство юстиции после проверка списка учредителей и устава партии не обнаружит нарушений. 

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На прошлых выборах в Европарламент Избирательный комитет имени В. Раджвиласа набрал 3,17% голосов.

В учредительном съезде партии в Вильнюсе приняли участие около 400 человек. По информации партии, ее основали более 2300 учредителей.

Председатель партии последние несколько десятилетней преподавал в Вильнюсском университете, с 2018 года он является профессором Факультета философии.  

На данный момент в Литве зарегистрированы 25 политических партий. 

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