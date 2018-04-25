В Литве учреждена новая партия – Национальное объединение

Литовский философ Витаутас Раджвилас с соратниками в субботу учредил в Вильнюсе новую партию правого направления, она будет называться Национальным объединением.
Основатели партии акцентируют важность национального фактора и ценности христианской цивилизации, высказываются против углубления интеграции в Евросоюзе.
Председателем партии единогласно избран 62-летний В. Раджилас. На съезде он заявил, что партия будет сопротивляться усилиям «разнационализации, разгосударствления и деморализации общества перед лицом огромным испытаний».
Партия будет зарегистрирована, если Министерство юстиции после проверка списка учредителей и устава партии не обнаружит нарушений.
На прошлых выборах в Европарламент Избирательный комитет имени В. Раджвиласа набрал 3,17% голосов.
В учредительном съезде партии в Вильнюсе приняли участие около 400 человек. По информации партии, ее основали более 2300 учредителей.
Председатель партии последние несколько десятилетней преподавал в Вильнюсском университете, с 2018 года он является профессором Факультета философии.
На данный момент в Литве зарегистрированы 25 политических партий.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę