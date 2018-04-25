В Литве учреждена новая партия – Национальное объединение

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Литовский философ Витаутас Раджвилас с соратниками в субботу учредил в Вильнюсе новую партию правого направления, она будет называться Национальным объединением.

Основатели партии акцентируют важность национального фактора и ценности христианской цивилизации, высказываются против углубления интеграции в Евросоюзе.

Председателем партии единогласно избран 62-летний В. Раджилас. На съезде он заявил, что партия будет сопротивляться усилиям «разнационализации, разгосударствления и деморализации общества перед лицом огромным испытаний».

Партия будет зарегистрирована, если Министерство юстиции после проверка списка учредителей и устава партии не обнаружит нарушений.