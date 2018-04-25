В Литве уменьшается число заключенных

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В последнее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах снижается число арестованных и осужденных на реальный срок лишения свободы. За год их число сократилось на 360.

1 октября прошлого года в исправительных учреждениях находились 6 534 человек: 831 из них ждали решения суда в следственных изоляторах, 5 703 отбывали наказание в исправительных учреждениях. 1 октября этого года всего были арестованы и наказание отбывали 6 175 человек: 681 и 5495 соответственно.

Сокращение числа осужденных предопределили инициированные Министерством юстиции поправки, позволяющие назначать новую меру пресечения – слежение за подозреваемым при помощи электронных средств.

По словам министра юстиции, с июля следующего года вступят в силу поправки, позволяющие судам чаще применять альтернативные наказания – штраф, отсрочка наказания, условное освобождение, исправительные работы, взносы в фонд пострадавших.

Однако отсрочка наказания не будет применяться к лицам, осужденным за тяжкие преступления.