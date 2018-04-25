В Литве умер пятый человек с COVID-19 – клайпедчанин преклонного возраста

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве в пятницу подтверждена пятая смерть от коронавируса – человек преклонного возраста из группы риска, у которого был установлен COVID-19, умер в Клайпедской университетской больнице, сообщает Минздрав.