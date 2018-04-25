В Литве умер пятый человек с COVID-19 – клайпедчанин преклонного возраста

В Литве в пятницу подтверждена пятая смерть от коронавируса – человек преклонного возраста из группы риска, у которого был установлен COVID-19, умер в Клайпедской университетской больнице, сообщает Минздрав.
‹›
Президент Литвы обещает поддержку дислоцированному батальону НАТО в связи с коронавирусом
Подробнее...
Еврокомиссия хочет получить данные с сотовых телефонов для анализа распространения Covid-19 в Европе
Подробнее...
Президент Литвы обещает поддержку дислоцированному батальону НАТО в связи с коронавирусом
Подробнее...
Еврокомиссия хочет получить данные с сотовых телефонов для анализа распространения Covid-19 в Европе
Подробнее...
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę