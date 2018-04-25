В Литве умерло еще два человека с коронавирусом, оба — в клинической больнице

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В Литве умерло еще два человека с коронавирусом, оба они находились на лечении в Вильнюсской клинической больнице, информировала в пятницу глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

По ее словам, у одного из скончавшихся, который находился на лечении в Вильнюсской клинической больнице, COVID-19 был установлен после смерти.

«Так что не ясно, был ли именно COVID-19 причиной смерти, – сказала Р. Лингене.

«Второй случай смерти — человек опять же был госпитализирован в то же учреждение здравоохранения, в Отделении внутренних заболеваний. После установления COVID-19 он был переведен в клинику Сантарос и в ней умер», — сказала представитель НЦОЗ.

По ее словам, оба человека были из группы риска.

В общей сложности в этой больнице уже скончалось три человека с COVID-19.

До этого времени в Литве от коронавируса умерло 54 человека, еще шесть человек с коронавирусом умерли от других причин.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их количество выросло до 1523, 965 человек считаются выздоровевшими, из них 190 — медики.

BNS