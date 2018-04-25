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В Литве установлены еще 14 случаев коронавируса, общее количество – 143

Фото pixabay.com

В воскресенье в Литве были выявлены еще 14 случая коронавируса, совокупное число зараженных выросло до 143, сообщило Министерство здравоохранения.

Семь случаев, которые подтверждены, выявлены у лиц, которые сдали анализы на мобильных пунктах в Вильнюсе. 

Информация о всех этих случаях сейчас уточняется. Известно, что один инфицированный вернулся из Ирландии, а другой контактировал с зараженным врачом из Укмерге. 

Четверо зараженных вернулись из Соединенного Королевства, один – из Украины, прочие вновь выявленные заразились уже в Литве. Один из них – врач, работавшая на международном мероприятии, выделены два кластерных случая, которые означают, что заражение произошло от близкого человека. Двое человек (медики) заразились в Укмергской больнице. 

Три случая выявлены в Клайпеде. 

Из них один случай ввезенный из Соединенного Королевства. Двое других – медицинская сестра и помощница медработника. Они не выезжали за границу, информация уточняется. 

В Каунасе подтверждено четыре случая: один человек вернулся из Соединенного Королевства, один случай кластерный, эпидемиология еще одного случая уточняется. Среди зараженных есть и военный из Нидерландов.  

До 9 час. воскресенья в целом было проанализировано 2086 мазков на коронавирус. 

Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.  

Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела. 

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