В Литве установлены еще 14 случаев коронавируса, общее количество – 143

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В воскресенье в Литве были выявлены еще 14 случая коронавируса, совокупное число зараженных выросло до 143, сообщило Министерство здравоохранения.

Семь случаев, которые подтверждены, выявлены у лиц, которые сдали анализы на мобильных пунктах в Вильнюсе.

Информация о всех этих случаях сейчас уточняется. Известно, что один инфицированный вернулся из Ирландии, а другой контактировал с зараженным врачом из Укмерге.

Четверо зараженных вернулись из Соединенного Королевства, один – из Украины, прочие вновь выявленные заразились уже в Литве. Один из них – врач, работавшая на международном мероприятии, выделены два кластерных случая, которые означают, что заражение произошло от близкого человека. Двое человек (медики) заразились в Укмергской больнице.

Три случая выявлены в Клайпеде.

Из них один случай ввезенный из Соединенного Королевства. Двое других – медицинская сестра и помощница медработника. Они не выезжали за границу, информация уточняется.

В Каунасе подтверждено четыре случая: один человек вернулся из Соединенного Королевства, один случай кластерный, эпидемиология еще одного случая уточняется. Среди зараженных есть и военный из Нидерландов.

До 9 час. воскресенья в целом было проанализировано 2086 мазков на коронавирус.

Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.

Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.