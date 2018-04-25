В Литве установлены еще 14 случаев коронавируса, общее количество – 143

В воскресенье в Литве были выявлены еще 14 случая коронавируса, совокупное число зараженных выросло до 143, сообщило Министерство здравоохранения.
Семь случаев, которые подтверждены, выявлены у лиц, которые сдали анализы на мобильных пунктах в Вильнюсе.
Информация о всех этих случаях сейчас уточняется. Известно, что один инфицированный вернулся из Ирландии, а другой контактировал с зараженным врачом из Укмерге.
Четверо зараженных вернулись из Соединенного Королевства, один – из Украины, прочие вновь выявленные заразились уже в Литве. Один из них – врач, работавшая на международном мероприятии, выделены два кластерных случая, которые означают, что заражение произошло от близкого человека. Двое человек (медики) заразились в Укмергской больнице.
Три случая выявлены в Клайпеде.
Из них один случай ввезенный из Соединенного Королевства. Двое других – медицинская сестра и помощница медработника. Они не выезжали за границу, информация уточняется.
В Каунасе подтверждено четыре случая: один человек вернулся из Соединенного Королевства, один случай кластерный, эпидемиология еще одного случая уточняется. Среди зараженных есть и военный из Нидерландов.
До 9 час. воскресенья в целом было проанализировано 2086 мазков на коронавирус.
Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.
Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.
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