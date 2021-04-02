В Литве установлены еще 2 случая южноафриканского штамма и 216 «британского»

Nuotrauka pixabay.com

В Литве в результате проверки 496 мазков выявлены еще два случая южноафриканского штамма коронавируса и 216 случаев «британского» штамма, сообщила в пятницу Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем (НЛНОЗ).

На этой неделе в лаборатории Литовского университета медицинских наук было протестировано 37 образцов, из которых 29 принадлежат британскому штамму. 28 из 36 образцов установлены в Вильнюсе и один — в Мариямпольском округе.

Лаборатория Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за последние недели проверила 459 образцов, из которых 187 случаев принадлежат британскому штамму коронавируса.

В этой лаборатории также были обнаружены два новых случая южноафриканского штамма вируса. Оба установлены в Вильнюсском округе.

На сегодняшний день в Литве, в рамках проекта отслеживания последовательности ДНК, был проведен анализ 2611 образцов, при этом было обнаружено 734 случая британского штамма и 7 случаев южноафриканского штамма COVID-19.

Информация ЛК по сообщению BNS