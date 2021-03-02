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В Литве установлены еще 25 случаев британского штамма коронавируса

Photo by The National Guard on Foter.com / CC BY

В Литве выявлены еще 25 случаев британской мутации коронавируса.

Как сообщила во вторник Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем, которая контролирует анализы последовательности ДНК коронавируса в Литве, в Лаборатории Вильнюсской клиники Сантарос было исследовано 13 целенаправленно взятых проб, и все они были причислены к британскому штамму.

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В Лаборатории Каунасской клиники Университета наук о здоровье были проанализованы 85 образцов, из них мутация была обнаружена в 11-ти. 

Помогающая Литве референсная Лаборатория Европейского центра превенции и контроля болезней проанализировала 159 из 188 отравленных ей мазков, среди них британский вариант обнаружен в одном образце. 

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По словам директора  Национальной лаборатории общественного здоровья Данаса Бакшты, пробы для исследований последовательности ДНК вируса были взяты в различных регионах Литвы, чтобы оценить распространение мутаций в масштабе государства, а также в отдельных регионах.   

Часть мазков были выбраны случайно, а часть по определённым критериям отбора. 

По данным  Национальной лаборатории общественного здоровья, в целом с февраля в Литве были обнаружены 37 случаев этого варианта вируса. 

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