В Литве установлены еще 25 случаев британского штамма коронавируса

В Лаборатории Каунасской клиники Университета наук о здоровье были проанализованы 85 образцов, из них мутация была обнаружена в 11-ти.

Помогающая Литве референсная Лаборатория Европейского центра превенции и контроля болезней проанализировала 159 из 188 отравленных ей мазков, среди них британский вариант обнаружен в одном образце.