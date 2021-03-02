В Литве установлены еще 25 случаев британского штамма коронавируса

В Литве выявлены еще 25 случаев британской мутации коронавируса.
Как сообщила во вторник Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем, которая контролирует анализы последовательности ДНК коронавируса в Литве, в Лаборатории Вильнюсской клиники Сантарос было исследовано 13 целенаправленно взятых проб, и все они были причислены к британскому штамму.
В Лаборатории Каунасской клиники Университета наук о здоровье были проанализованы 85 образцов, из них мутация была обнаружена в 11-ти.
Помогающая Литве референсная Лаборатория Европейского центра превенции и контроля болезней проанализировала 159 из 188 отравленных ей мазков, среди них британский вариант обнаружен в одном образце.
По словам директора Национальной лаборатории общественного здоровья Данаса Бакшты, пробы для исследований последовательности ДНК вируса были взяты в различных регионах Литвы, чтобы оценить распространение мутаций в масштабе государства, а также в отдельных регионах.
Часть мазков были выбраны случайно, а часть по определённым критериям отбора.
По данным Национальной лаборатории общественного здоровья, в целом с февраля в Литве были обнаружены 37 случаев этого варианта вируса.