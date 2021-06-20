В Литве установлены еще два случая индийского штамма COVID-19

В Литве на этой неделе установлены еще два случая индийского штамма COVID-19, сообщила в пятницу Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем.
О первом случае индийского дельта-штамма было сообщено в четверг.
Дельта-штамм установлен у человека, приехавшего в Литву из Узбекистана, при профилактической проверке и во время изоляции. Он прилетел в Вильнюс самолетом 31 мая и сразу же уехал в Клайпеду, где изолировался.
В целом в Литве проведено 12 тыс. 220 исследований последовательности ДНК вируса и обнаружено 8268 случаев британского штамма, 13 случаев южноафриканского штамма, 211 случаев штамма B.1.620, шесть случаев бразильского гамма-штамма и три случая индийского дельта-штамма.
Всемирная организация здравоохранения отнесла впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм вируса к вызывающим опасения штаммам.
BNS