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В Литве установлены еще два случая индийского штамма COVID-19

Photo by Gwydion M. Williams on Foter.com / CC BY

В Литве на этой неделе установлены еще два случая индийского штамма COVID-19, сообщила в пятницу Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. 

О первом случае индийского дельта-штамма было сообщено в четверг. 

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Дельта-штамм установлен у человека, приехавшего в Литву из Узбекистана, при профилактической  проверке и во время изоляции. Он прилетел в Вильнюс самолетом 31 мая и сразу же уехал в Клайпеду, где изолировался. 

В целом в Литве проведено 12 тыс. 220 исследований последовательности ДНК вируса и обнаружено 8268 случаев британского штамма, 13 случаев южноафриканского штамма, 211 случаев штамма B.1.620, шесть случаев бразильского гамма-штамма и три случая индийского дельта-штамма. 

Всемирная организация здравоохранения отнесла впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм вируса к вызывающим опасения штаммам. 

BNS

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