Транспорт

В Литве установят светофоры для велосипедистов

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы обновило Правила установки светофоров, принимая во внимание тенденции движения в городе, сообщает пресс-служба ведомства. Решение было принято в связи с тем, что велосипедов на улицах литовских городов становится все больше и больше.

В связи с тем, что все популярнее становятся велосипеды и развивается предназначенная для них инфраструктура, в Правилах установки светофоров теперь будут предусмотрены маленькие трехцветные светофоры для велосипедистов. Новые комбинации световых сигналов начнут действовать с 1 ноября 2019 года.

Поправки также исключат прежние положения по продолжительности мигания зеленого сигнала светофора для автомобилей. Согласно изменениям, в Правилах дорожного движения, принятым в 2014 году, после завершения установленного переходного периода, со следующего года в светофорах над красным сигналом не останется таблички с зеленой стрелкой вправо. От таких табличек отказываются как от небезопасного и не подходящего для сенсорного управления светофорами способа организации движения.

Новые правила также позволят гибко размещать светофоры. Для обеспечения хорошей видимости светофоров установят требования к повороту и наклону светофора, сдвинут стоп-линию или установят дополнительные светофоры. Правила также более подробно описывают регулирование транспортных потоков со светофорами в различных ситуациях.

Не останется зеленых стрелок

Кроме того, с 2020 года в Литве не останется зеленых стрелок, позволяющих поворачивать направо при красном сигнале светофора, сообщает министерство. По информации ведомства, от таких стрелок отказываются, поскольку они небезопасны и мешают внедрению современных способов организации движения.

«В поправках предлагают отказаться и от мигающего зеленого сигнала светофора. В будущем это позволит мэриям применять новый способ организации движения и управления светофорами, при котором продолжительность действия того или иного света зависит от потока транспортных средств», – сообщает министерство.

Перемены ждут и в этом году. С 1 ноября вступят в силу новые сочетания сигналов светофора, которые будут гибче регулировать поворот направо. В тех случаях, когда на светофоре есть дополнительная секция поворота направо с загорающейся стрелкой, водители смогут поворачивать и тогда, когда она не горит, если есть такая возможность. Важно помнить, что в таких случаях водители должны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят через дорогу. В тех случаях, когда зеленый сигнал будет загораться вместе со стрелкой, разрешающей поворот направо, у поворачивающих водителей будет право первенства, значит, для пешеходов с велосипедистами будет действовать красный сигнал светофора.

Такие перемены обуславливают и то, что с 1 ноября этого года на новых светофорах не будет металлических табличек с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо при красном сигнале светофора.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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