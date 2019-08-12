В Литве увеличат число бригад скорой помощи

Министерство здравоохранения сообщило, что в Литве увеличится количество бригад скорой медицинской помощи.
Планируется, что в пяти регионах страны, в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй, будет дополнительно сформировано до 4 постоянных бригад.
Средства на дополнительные бригады скорой помощи были предусмотрены заранее, они будут финансироваться на средства Фонда обязательного медицинского страхования.
Эти нововведения вступят в силу 2 сентября.l24.lt
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