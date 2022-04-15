В Литве уже работают почти 5 тыс. военных беженцев из Украины

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

В Литве уже работают почти 5 тысяч военных беженцев из Украины, сообщило в четверг Министерство социальной защиты и труда.

В настоящее время на учете в службе занятости состоят более 8 тыс. жителей Украины.

По данным Службы занятости, с ее помощью уже трудоустроились почти 3,2 тыс. украинцев. Более половины из них трудоустроились самостоятельно.

Основная часть работодателей принимают украинцев на бессрочные договора.

В данный момент почти 800 работодателей предлагают более 6 тыс. свободных рабочих мест и это число постоянно растет.

Основная их часть граждан Украины трудоустроилась в сфере обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, в сферах услуг по размещению и питанию, в оптовой и розничной торговле.

По данным службы, жители Украины начали работать и помощниками учителей, специалистами по маркетингу, учетчиками, хореографами, учителями английского, русского языка, математики.

В этом списке есть и представители более редких профессий, например, смотрители заповедников, спасатели, лаборанты химического анализа.

Средние зарплаты на разных должностях разнятся и колеблются от минимальной почти до 2 тысяч. евро, говорится в сообщении министерства.

Наибольшее количество работающих пока в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и других крупных городах, но военные беженцы активно работают в Друскининкайском и Палангском районных самоуправлениях и в меньшей степени в курортных Неринге и Бирштонасе. Украинцы работают уже в 53 из 60 самоуправлений Литвы.

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